Licenziamenti Gkn | l’azienda | “Saremo al tavolo del Mise e al confronto con i sindacati”

(Di martedì 13 luglio 2021) I vertici di Gkn Driveline Firenze saranno presenti alorganizzato dalil 15 luglio in prefettura a Firenze e hanno dato disponibilità per il 16 luglio aie Rsu per "l'avvio della discussione in merito alla decisione di cessare le attività dello stabilimento di Campi Bisenzio”. Lo ha reso noto, con una nota,stessa specificando che la comunicazione sulla chiusura è stata comunicata “a mezzo raccomandata, pec ed e-mail, con l'apertura formale della procedura di licenziamento collettivo nel pieno rispetto delle norme”. “Sono pertanto prive di fondamento - ha aggiunto l’impresa - le notizie ...

"Rispettosi delle norme" leggi ancheFirenze: in 50 in fabbrica di notte per assemblea "La società - ha sottolineatoDriveline Firenze - pienamente rispettosa delle norme di ...... ne sono convinto, farà la sua parte per invitare a ritirare ie a mettersi su un ... "Quella per la- ha aggiunto Giani - è la battaglia contro un nuovo comportamento: ovvero gruppi ...Il tavolo del ministero per lo Sviluppo economico sulla vertenza della Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) si terrà giovedì 15 luglio, in presenza, presso la prefettura di Firenze, come aveva richiesto l' ...Il caso GKN a Campi Bisenzio potrebbe essere il segnale di una crisi più ampia dell'industria automobilistica fiorentina.