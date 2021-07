Letta vuole il seggio in palio a Siena. Pronto alla corsa Ma ci sono la grana Mps e la bomba occupazionale (Di martedì 13 luglio 2021) Enrico Letta vuole tornare un parlamentare. Il segretario del Pd ha ormai sciolto le riserve e questa sera alla direzione provinciale del partito dirà il suo definitivo sì. Sarà lui, con ogni probabilità quindi, - si legge sul Corriere della Sera - a gareggiare per la poltrona della Camera lasciata libera da Pier Carlo Padoan, (diventato il presidente di UniCredit), alle elezioni suppletive che si terranno in autunno. Una scelta non facile, nonostante le apparenze. Il leader dem infatti non vuole assolutamente che la sua campagna elettorale personale si svolga a scapito di quella che deve fare come segretario del Pd in ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 13 luglio 2021) Enricotornare un parlamentare. Il segretario del Pd ha ormai sciolto le riserve e questa seradirezione provinciale del partito dirà il suo definitivo sì. Sarà lui, con ogni probabilità quindi, - si legge sul Corriere della Sera - a gareggiare per la poltrona della Camera lasciata libera da Pier Carlo Padoan, (diventato il presidente di UniCredit), alle elezioni suppletive che si terranno in autunno. Una scelta non facile, nonostante le apparenze. Il leader dem infatti nonassolutamente che la sua campagna elettorale personale si svolga a scapito di quella che deve fare come segretario del Pd in ...

