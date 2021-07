Letta si candida alla Camera dei deputati. Il segretario Pd correrà per le suppletive di Siena

(Di martedì 13 luglio 2021) Era nell’aria già da tempo e oggi il pressing suldel Pd ha portato i suoi frutti: Enricoha accettato la proposta della direzione provinciale senese del partito di correre nel collegio uninominale Toscana 12. A parte l’incontro con il presidente del Consiglio Mario Draghi – per discutere di campagna vaccinale, riforma della giustizia e situazione economica del Paese – la giornata di oggi, 13 luglio, ill’ha dedicata a valutare l’opportunità di entrare nel Parlamento attraverso le elezioninel collegio di. «Voglio essere ilto di un ...

Enricoha accettato la proposta di candidarsi nel collegio di Siena. "Sento tutto il peso e la responsabilità di questo impegno " ha dettoalla direzione senese - Sono felice del vostro affetto e onorato per la vostra richiesta. Io la voglio fare sul serio questa campagna elettorale, ho iniziato da ragazzo a fare politica così, con ...Nel discorso fatto alla direzione provinciale senese,ha anche dichiarato: "Sento tutto il peso e la responsabilità di questo impegno. Questo è un territorio con molte sfaccettature: eccellenze ...Il seggio, per il quale il segretario del Pd corre, è vacante dopo le dimissioni agli inizi di novembre dello scorso anno da Pier Carlo Padoan, entrato nel consiglio di amministrazione di Unicredit ...Il segretario del Pd Enrico Letta ha accettato la candidatura a Siena ... Sono il segretario di un partito di popolo e non del potere. E voglio essere il candidato di un centrosinistra largo, moderno, ...