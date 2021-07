Lenovo e FC Internazionale Milano | rafforzata la partnership

(Di martedì 13 luglio 2021)e FCrafforzano latecnologica, ampliandola ad ogni aspetto del club. Grazie a questo accordo, FCdiventa una delle squadre di calcio tecnologicamente più avanzate al mondo – con soluzioni smarter nel centro di allenamento e nella sede del club, per trasformare l’esperienza di giocatori, tifosi e dell’intera communitye Football Club(Inter) hanno rafforzato la loropluriennale portando il logo di ...

porta la partnership tecnologica a un livello superiore e diventa sponsor del retro - maglia dell'iconica divisa dell'Intere Football ClubMilano (Inter) hanno rafforzato la loro partnership pluriennale portando il logo disul retro dell'iconica maglia della squadra a partire dalla stagione ...... estendendo l'intesa che già da due anni vedein qualità di Global Technology Partner del Campione d'Italia in carica, il cui nome completo è come noto Football ClubMilano. ...Migliorate le performance aziendali e l’analisi delle prestazioni dei giocatori dell' Inter. Disponibili archivi video per la tifoseria ...Lenovo e FC Internazionale Milano hanno deciso di rinnovare ed approfondire la loro partnership con una maggiore sinergia.