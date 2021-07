Legge Zan al Senato: sarà battaglia in Aula (Di martedì 13 luglio 2021) battaglia al Senato, oggi 13 luglio 2021, per il disegno di Legge Zan. Per Ivan Scalfarotto, sottosegretario all'Interno di Italia viva sarà il Vietnam, vista la guerra che si attende fra ostruzionismo, voti segreti e selve di emendamenti dei contrari. I meno pessimisti invece evocano il circo. Del resto non si esclude che la discussione, al via dalle 16.30 in Aula, possa non cominciare nemmeno L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 13 luglio 2021)al, oggi 13 luglio 2021, per il disegno diZan. Per Ivan Scalfarotto, sottosegretario all'Interno di Italia vivail Vietnam, vista la guerra che si attende fra ostruzionismo, voti segreti e selve di emendamenti dei contrari. I meno pessimisti invece evocano il circo. Del resto non si esclude che la discussione, al via dalle 16.30 in, possa non cominciare nemmeno L'articolo proviene da Firenze Post.

Diritti civili, perché è giusto tifare per la legge Zan la Repubblica Legge Zan al Senato: sarà battaglia in Aula Battaglia al Senato, oggi 13 luglio 2021, per il disegno di legge Zan. Per Ivan Scalfarotto, sottosegretario all'Interno di Italia viva sarà il Vietnam, vista la guerra che si attende fra ostruzionism ...

Entra nel vivo al Senato la battaglia sul Ddl Zan: numeri in bilico Il fronte del 'no' - con Lega e Forza Italia in testa - chiede più tempo per una mediazione, per limare il testo e blindarlo. Iv ha annunciato la presentazione di emendamenti. Il rischio è quello del ...

