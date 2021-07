L'Ecofin dà il via libera al Pnrr dell'Italia e di altri 11 Paesi (Di martedì 13 luglio 2021) L'Ecofin in corso a Bruxelles con i ministri dell'Economia e delle Finanze dei 27 Stati membri ha dato il via libera ai Pnrr di dodici Paesi. Oltre a quello dell'Italia l'ok è arrivato per quelli di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 luglio 2021) L'in corso a Bruxelles con i ministri'Economia ee Finanze dei 27 Stati membri ha dato il viaaidi dodici. Oltre a quellol'ok è arrivato per quelli di ...

ItalyinEU : ???????? il Ministro #Franco partecipa all’#Ecofin di #Bruxelles. @MEF_GOV ??? In agenda: ??#NextGeneration: al via i… - MediasetTgcom24 : Recovery, oggi via libera Ecofin a 12 Pnrr: c'è anche quello italiano #Pnrr - Italpress : Dall’Ecofin via libera al Pnrr dell’Italia e di altri 11 Paesi - messveneto : Recovery, via libera dell’Ecofin al Pnrr italiano ed altri undici: Ok anche ad Austria, Belgio, Danimarca, Francia,… - Deputatipd : RT @Piero_De_Luca: Il Consiglio #Ecofin ha dato il via libera definitivo al #Pnrr dell'Italia. Siamo orgogliosi del lavoro fatto finora. Or… -