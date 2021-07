Lecco, autobus con 25 bambini prende fuoco in galleria: l’autista li salva (Di martedì 13 luglio 2021) Stavano andando a Livigno per un campo estivo dell’oratorio i 25 bambini a bordo dell’autobus che ha preso fuoco questa mattina, poco dopo le 9, all’interno della galleria Fiumelatte, lungo la statale 36 che collega Lecco alla Valtellina, all’altezza di Varenna. I ragazzini di Lipomo (Como) sono stati salvati grazie all’interno tempestivo dell’autista, il quale è riuscito a farli scendere tutti prima che il mezzo fosse divorato dalle fiamme. A causare le fiamme, forse, lo scoppio di uno pneumatico. Sul posto sono intervenute 5 squadre dei Vigili del fuoco ... Leggi su tpi (Di martedì 13 luglio 2021) Stavano andando a Livigno per un campo estivo dell’oratorio i 25a bordo dell’che ha presoquesta mattina, poco dopo le 9, all’interno dellaFiumelatte, lungo la statale 36 che collegaalla Valtellina, all’altezza di Varenna. I ragazzini di Lipomo (Como) sono statiti grazie all’interno tempestivo del, il quale è riuscito a farli scendere tutti prima che il mezzo fosse divorato dalle fiamme. A causare le fiamme, forse, lo scoppio di uno pneumatico. Sul posto sono intervenute 5 squadre dei Vigili del...

