LeBron James sbarca su Fortnite (Di martedì 13 luglio 2021) (Foto: Epic Games)LeBron James è il nuovo fuoriclasse sportivo a meritarsi una skin (anzi, due) su Fortnite: la star dei LA Lakers debutterà ufficialmente il prossimo mercoledì 15 luglio alle 02:00 ora italiana nello store, giusto in tempo per promuovere sia l’uscita del nuovo capitolo di Space Jam che lo vede protagonista sia il nuovo paio di Nike a lui dedicate. Con il claim “Il re è tornato”, Epic Games ha annunciato dunque la prossima disponibilità di due costumi con tre diverse opzioni. La prima riguarda la skin ispirata al film Space Jam: New Legends che uscirà nelle sale cinematografiche americane domani 14 luglio (da noi il 23 ... Leggi su wired (Di martedì 13 luglio 2021) (Foto: Epic Games)è il nuovo fuoriclasse sportivo a meritarsi una skin (anzi, due) su: la star dei LA Lakers debutterà ufficialmente il prossimo mercoledì 15 luglio alle 02:00 ora italiana nello store, giusto in tempo per promuovere sia l’uscita del nuovo capitolo di Space Jam che lo vede protagonista sia il nuovo paio di Nike a lui dedicate. Con il claim “Il re è tornato”, Epic Games ha annunciato dunque la prossima disponibilità di due costumi con tre diverse opzioni. La prima riguarda la skin ispirata al film Space Jam: New Legends che uscirà nelle sale cinematografiche americane domani 14 luglio (da noi il 23 ...

Advertising

NBAItalia : THE ?? FREAK! Back-to-Back 40+ PTS per @Giannis_An34 in GARA 2 e GARA 3 delle #NBAFinals! L'ultimo a riuscirci? Le… - infoitscienza : NBA, LeBron James ha deciso: vuole chiudere la carriera ai Los Angeles Lakers - TJay145 : RT @PopspaceI: LeBron James sarà la prossima icona superstar internazionale con cui Epic games collaborerà per una skin Fortnite. #fortnite… - PopspaceI : LeBron James sarà la prossima icona superstar internazionale con cui Epic games collaborerà per una skin Fortnite.… - EsportsWebit : Fortnite, la skindi LeBron James è trapelata prima della sua uscita -