Le trecce più trendy dell'estate sono quelle di Chiara Ferragni a Cannes (Di martedì 13 luglio 2021) Le trecce alla conquista dell'estate 2021 e anche del Festival di Cannes grazie a Chiara Ferragni. L'influencer cremonese, per il suo red carpet, oltre ad indossare un prezioso abito di Giambattista Valli verde lime ha giocato con un'acconciatura all'apparenza sbarazzina, lasciando i capelli mossi sulle spalle. La vera particolarità infatti sta nelle due trecce che l'influencer ha voluto come cornice del proprio volto, un'acconciatura che grida voglia d'estate ma che non stona affatto sul tappeto rosso della kermesse. Questo perché le trecce hanno ritrovato il loro tocco ...

sawacandy : RT @Cinnamontomofo: madonna sto drama per delle treccine non avete google cristo è palese sia appropriazione culturale e in più si rovinano… - camomillaerose : @bvstiadiSatana Io mi sto studiando diverse acconciature storiche rinascimentali per imparare a farle e sono comodi… - sleepyflyingrei : @Hinayumm In più a molti dà fastidio perché per avere i capelli che abbiamo molti sono stati presi in giro, perché… - Cinnamontomofo : madonna sto drama per delle treccine non avete google cristo è palese sia appropriazione culturale e in più si rovi… - Lodover : Il mio più grande talento è farmi le trecce da sola -

Ultime Notizie dalla rete : trecce più Tendenze capelli Autunno Inverno 2021: i look delle sfilate ...da ogni angolo del globo si ritrovano nella Ville Lumière per portare in passerella il frutto più ... Dalle fantastiche trecce e le corone ispirate da Dior , ai raccolti minimali di Schiaparelli fino ...

Capelli Estate 2021, le treccine boho di Chiara Ferragni a Cannes In tutto ciò, sappiate che le trecce sono l'hair trend più forte del 2021: come hanno sottolineato già alcuni mesi fa gli analisti di Pinterest, sono le treccine ad andare per la maggiore, specie se ...

