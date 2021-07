Le Marche in zona gialla? I dati dicono di no. Acquaroli: «Allarmismo ingiustificato» (Di martedì 13 luglio 2021) Non c’è nulla negli indicatori che faccia pensare a un imminente passaggio delle Marche in zona gialla. Eppure in queste ore la notizia sta circolando con insistenza, tanto che alcuni operatori turistici hanno già iniziato a ricevere telefonate di disdetta. Dunque, il vero allarme allo stato attuale sono gli allarmismi, sui quali è intervenuto il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, facendo un’operazione verità e, insieme, un richiamo alla responsabilità. «No ad allarmismi. Nessun passaggio alla zona gialla. I dati raccontano una storia diversa», ha chiarito il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 luglio 2021) Non c’è nulla negli indicatori che faccia pensare a un imminente passaggio dellein. Eppure in queste ore la notizia sta circolando con insistenza, tanto che alcuni operatori turistici hanno già iniziato a ricevere telefonate di disdetta. Dunque, il vero allarme allo stato attuale sono gli allarmismi, sui quali è intervenuto il presidente della Regione, Francesco, facendo un’operazione verità e, insieme, un richiamo alla responsabilità. «No ad allarmismi. Nessun passaggio alla. Iraccontano una storia diversa», ha chiarito il ...

