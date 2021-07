Le guarigioni miracolose attribuite alla Madonna di Fatima

(Di martedì 13 luglio 2021) Non tutti conoscono i prodigi legati al Santuario di Nostra Signora di. Ecco come la Santa Vergine agisce miracolosamente. Le apparizioni della Vergine a, iniziate il 13 maggio 1917, si conclusero il 13 ottobre dello stesso anno, col celebre miracolo del sole, cioè il roteare del disco solare per circa dieci minuti davanti L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Garla51 : @Valerianne7 @kembonago @Bublo84583441 @IryPixar @titofaraci Fonti su queste miracolose guarigioni???….. lasciamo s… -

Ultime Notizie dalla rete : guarigioni miracolose

La Luce di Maria

Il sacerdote iniziò quindi a pensare che tale acqua potesse contenere qualche elemento minerale o salubre, da cui far derivare leavvenute un secolo prima. Fece anche analizzare un ...Ex voto - Archivio Lo testimoniano i protagonisti e i contenuti delle grazie ricevute:o insperati salvataggi da morte sicura, ritorno in salute di animali ammalati, infortuni ...Ecco come la Santa Vergine agisce miracolosamente. Le apparizioni della Vergine a ... Ne ricordiamo alcuni, fra i più significativi, tra cui alcune guarigioni inspiegabili attribuite alle fonti ...Due storie di guarigione avvenute realmente per intercessione della Vergine di Lourdes. Madeleine Rizan era nata nel 1800, ed era ...