Lazio | Felipe Anderson è a Roma | l’accoglienza della società – FOTO

DiMarzio : #Calciomercato | #Lazio, in programma domani le visite mediche di Felipe Anderson - DiMarzio : #Lazio, #FelipeAnderson è tornato in città - DiMarzio : #Calciomercato, #Lazio | Fatta per il ritorno di #FelipeAnderson: i dettagli e le cifre dell'accordo con il West Ha… - KimmichMerd4 : @ildpaa Questo è stato uno dei primi a parlare di cacanoglu Inter e Felipe andreson Lazio - GoalItalia : Felipe Anderson si annuncia alla Lazio Visite mediche e ufficialità ad un passo ?? -

Commenta per primo LariabbracciaAnderson . In attesa di ufficializzare il ritorno del brasiliano a causa dell'indicatore di liquidità, il club biancoceleste lo riabbraccia sui social. 'Nice to see you in ...... ma ci servirà? Sarà cambiato? Chedobbiamo aspettarci? ILCHE ASPETTIAMO - Secondo me la domanda è più ampia: chedobbiamo aspettarci? Perché da quello che riuscirà a fare Sarri ...Finalmente Felipe Anderson. Partito come una semplice suggestione, ora il ritorno del brasiliano alla Lazio è praticamente cosa fatta. L'esterno, reduce dall'esperienza in prestito tra le fila del ...Quattro anni dopo l'addio, Felipe Anderson torna in Serie A come rinforzo di qualità per Sarri: quadriennale, tre milioni al West Ham.