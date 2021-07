Lazio, ecco Felipe Anderson: il brasiliano è tornato a Roma (Di martedì 13 luglio 2021) E’ iniziata oggi la seconda avventura Romana di Felipe Anderson. Il brasiliano è arrivato nella capitale in tarda mattinata, poi si è diretto subito alla clinica Paideia dove si è sottoposto alle visite mediche di rito prima della firma sul contratto. Già stasera, o al limite domani mattina, partirà per Auronzo di Cadore dove si unirà alla squadra. Molte facce saranno nuove, altre già conosciute. Felipe a Roma ha lasciato un bellissimo ricordo, tanto che oggi ad attenderlo alla Paideia c’erano decine di tifosi. Qualcuno è arrivato addirittura alle 7 del mattino per aspettarlo. Voleva farsi ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 luglio 2021) E’ iniziata oggi la seconda avventurana di. Ilè arrivato nella capitale in tarda mattinata, poi si è diretto subito alla clinica Paideia dove si è sottoposto alle visite mediche di rito prima della firma sul contratto. Già stasera, o al limite domani mattina, partirà per Auronzo di Cadore dove si unirà alla squadra. Molte facce saranno nuove, altre già conosciute.ha lasciato un bellissimo ricordo, tanto che oggi ad attenderlo alla Paideia c’erano decine di tifosi. Qualcuno è arrivato addirittura alle 7 del mattino per aspettarlo. Voleva farsi ...

