Lavoro | Orlando | “Chi opera in Italia deve rispettare nostre regole”

(Di martedì 13 luglio 2021) “Chiinledel nostro Paese. Noi abbiamo richiamato queste imprese ale procedure e ad un confronto con le parti sociali. Quindi non si licenzia per mail o per Whatsapp”. Ad affermarlo a ‘RaiNews 24’ è il ministro delAndreain merito ai casi di Gianetti ruote e Gkn. Poi, spiega il ministro, “c’è il tema su come si riesce a condizionare soggetti sovrannazionali spesso di natura finanziaria. Un tema quindi che riguarda gli strumenti che abbiamo e che non abbiamo per condizionare i processi di ...

... il Ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili Enrico Giovannini, il Ministro per l'Innovazione tecnologica Vittorio Colao, il ministro delAndrea, la Ministra del Sud e ...Qualche luce in fondo al tunnel l'accende il ministro delAndrea: "Ho parlato con la rappresentanza italiana del gruppo Gkn e ho chiesto che sia scrupolosamente seguita la garanzia ...La Delegazione del W20 metterà sul tavolo dei leader del mondo tante proposte a sostegno della "Gender Equality", per attivare politiche che mirino a colmare il gap di genere in tutti i settori ...Quindi non si licenzia per mail o per Whatsapp”. Ad affermarlo a ‘RaiNews 24’ è il ministro del Lavoro Andrea Orlando in merito ai casi di Gianetti ruote e Gkn. Poi, spiega il ministro, “c’è il tema ...