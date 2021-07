Lavoro | Confintesa “Avviso Comune una bufala | ora è chiaro a tutti”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 13 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Era il 30 giugno quando partiti di Governo, Confindustria e Cgil, Cisl e Uil gridavano al successo per aver impedito lo sblocco dei licenziamenti con il famigeratoche altro non era che una raccomandazione ad utilizzare 13 settimane di Cassa Integrazione prima di licenziare i dipendenti. Oggi alla luce dei 422 licenziamenti effettuati da GKN di Campi Bisenzio in Toscana, dei 152 lavoratori della Giannetti ruote di Ceriano in provincia di Monza i partiti di destra e di sinistra e gli stessi sindacati firmatari di quell’accordo gridano allo scandalo”. A dirlo Francesco Prudenzano, segretario generale di ...