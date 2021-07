Lavoro, bugie e licenziamenti: 'Gkn ha mentito fino all'ultimo secondo' (Di martedì 13 luglio 2021) Venerdì scorso la multinazionale ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per i dipendenti dello stabilimento di Campi Bisanzio, comunicandolo ai lavoratori con una mail. Brunetti della ... Leggi su today (Di martedì 13 luglio 2021) Venerdì scorso la multinazionale ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per i dipendenti dello stabilimento di Campi Bisanzio, comunicandolo ai lavoratori con una mail. Brunetti della ...

