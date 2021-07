L'autista eroe: così ha salvato 25 bimbi dalle fiamme (Di martedì 13 luglio 2021) Il conducente si è accorto in tempo e ha fatto scendere i bambini dal mezzo, salvandoli. La comitiva di ragazzini era diretta a Livigno per iniziare un campo scuola Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 luglio 2021) Il conducente si è accorto in tempo e ha fatto scendere i bambini dal mezzo, salvandoli. La comitiva di ragazzini era diretta a Livigno per iniziare un campo scuola

Advertising

Agenzia_Ansa : Venticinque bambini sono stati messi in salvo stamattina prima che un autobus prendesse fuoco in galleria lungo la… - repubblica : Lecco, un autobus con 25 bambini prende fuoco: l'autista-eroe li salva - sery_s : Complimenti all'autista, un vero eroe!!! ?????? Ma come mai l'autobus ha preso fuoco? Spero si faccia luce sulla ques… - giantico : RT @GiancarloDeRisi: A Lecco, autobus prende fuoco in galleria lungo la corsia nord della Superstrada 36 che collega Lecco alla provincia d… - Marilenapas : RT @repubblica: Lecco, un autobus con 25 bambini prende fuoco: l'autista-eroe li salva -