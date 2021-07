L’aumento dell’inflazione non spaventa i mercati. Pesano effetti transitori (Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) – I prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati del tasso più alto in 13 anni a giugno. L’inflazione ha registrato una variazone del +0,9% su base mensile, risultando superiore al +0,5% del consensus e al +0,6% di maggio, mentre su base annua la crescita dell’inflazione è stata del 5,4%, superiore al 5% di maggio e al 4,9% delle aspettative del mercato. Nonostante ciò, i mercati azionari non hanno reagito con perdite sostanziali, non scontando quindi il timore per una risposta anticipata della Federal Reserve. Gli investitori sembrano quindi continuare a ritenere che L’aumento dell’inflazione sia ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) – I prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati del tasso più alto in 13 anni a giugno. L’inflazione ha registrato una variazone del +0,9% su base mensile, risultando superiore al +0,5% del consensus e al +0,6% di maggio, mentre su base annua la crescitaè stata del 5,4%, superiore al 5% di maggio e al 4,9% delle aspettative del mercato. Nonostante ciò, iazionari non hanno reagito con perdite sostanziali, non scontando quindi il timore per una risposta anticipata della Federal Reserve. Gli investitori sembrano quindi continuare a ritenere chesia ...

