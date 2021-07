Latina, il leghista Adinolfi indagato per voto di scambio. Pd e M5S ricominciano lo sciacallaggio (Di martedì 13 luglio 2021) Un’inchiesta della Dda di Roma su Latina, nella quale è indagato l’europarlamentare della Lega Matteo Adinolfi, conferma come Pd e M5S non perdano mai il vizio di buttarsi sulle inchieste giudiziarie come sul buffet di un villaggio vacanze. I fatti sono questi: in vista delle elezioni comunali di Latina del 2016, un imprenditore del settore rifiuti, Raffaele Del Prete, coadiuvato dal suo collaboratore, avrebbe assicurato ad Adinolfi, all’epoca capolista di “Noi con Salvini”, 200 voti nei quartieri di influenza del clan Di Silvio, ai cui membri avrebbe dato 45mila euro. Adinolfi: «Non ho ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 luglio 2021) Un’inchiesta della Dda di Roma su, nella quale èl’europarlamentare della Lega Matteo, conferma come Pd e M5S non perdano mai il vizio di buttarsi sulle inchieste giudiziarie come sul buffet di un villaggio vacanze. I fatti sono questi: in vista delle elezioni comunali didel 2016, un imprenditore del settore rifiuti, Raffaele Del Prete, coadiuvato dal suo collaboratore, avrebbe assicurato ad, all’epoca capolista di “Noi con Salvini”, 200 voti nei quartieri di influenza del clan Di Silvio, ai cui membri avrebbe dato 45mila euro.: «Non ho ...

Advertising

M5S_Europa : L'intreccio tra politica e mafia è vivo: l’inchiesta sulle amministrative per il Comune di #Latina ne è dimostrazio… - SecolodItalia1 : Latina, il leghista Adinolfi indagato per voto di scambio. Pd e M5S ricominciano lo sciacallaggio… - arcocielo : RT @FQLive: #ULTIMORA Latina, 'voto di scambio politico mafioso': indagato l'eurodeputato leghista Matteo Adinolfi - AristarcoScann1 : RT @Marco_dreams: Latina: due persone ai domiciliari per scambio elettorale politico mafioso. Indagato l’europarlamentare leghista Matteo A… - dopiot : RT @FQLive: #ULTIMORA Latina, 'voto di scambio politico mafioso': indagato l'eurodeputato leghista Matteo Adinolfi -