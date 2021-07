«Lamb», cosa sappiamo dell'horror nordico che vuole spaventare Cannes 2021 (Di martedì 13 luglio 2021) Lamb è la pellicola che vuole regalare una dose di terrore al Festival di Cannes 2021 e, da quello che sappiamo a oggi, non solo può riuscirci, ma può anche rivelarsi uno degli horror più interessanti dell'anno. Dopo aver presentato film come Midsommar, The Witch e Saint Maude (uno dei migliori horror dell'ultimo decennio), lo studio A24 torna con Lamb, in concorso nella sezione Un Certain Unlimited del festival francese dove Spike Lee debutta quest’anno come presidente di giuria. Il nuovo film del regista Valdimar ... Leggi su gqitalia (Di martedì 13 luglio 2021)è la pellicola cheregalare una dose di terrore al Festival die, da quello chea oggi, non solo può riuscirci, ma può anche rivelarsi uno deglipiù interessanti'anno. Dopo aver presentato film come Midsommar, The Witch e Saint Maude (uno dei migliori'ultimo decennio), lo studio A24 torna con, in concorso nella sezione Un Certain Unlimited del festival francese dove Spike Lee debutta quest’anno come presidente di giuria. Il nuovo film del regista Valdimar ...

