La voce di chi voce non ha. Lettera (Di martedì 13 luglio 2021) Inviata da Nadia Zecchino - Gent.mi, sono una dei tantissimi insegnanti che a settembre vorrebbero abbandonare la veste del precariato e avere finalmente un incarico a tempo indeterminato. Continuo a leggere che tra i fortunati ci sono gli insegnanti abilitati e specializzati inseriti nelle graduatorie di I fascia con almeno tre anni di servizio nelle scuola pubblica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 luglio 2021) Inviata da Nadia Zecchino - Gent.mi, sono una dei tantissimi insegnanti che a settembre vorrebbero abbandonare la veste del precariato e avere finalmente un incarico a tempo indeterminato. Continuo a leggere che tra i fortunati ci sono gli insegnanti abilitati e specializzati inseriti nelle graduatorie di I fascia con almeno tre anni di servizio nelle scuola pubblica. L'articolo .

Advertising

arteletale : @ky_gaard Da quel che ricordo io, girava voce che Iker si confidasse con lei di quanto accadeva nello spogliatoio e… - orizzontescuola : La voce di chi voce non ha. Lettera - MirkoZapparoli : attenzione finalmente una voce fuori dal coro @rossbrescia sei una grande, farai una brutta fine come chi si oppone… - MiglianoNunzia : RT @LNDC_NAZIONALE: #faisentirelatuavoce - Se assisti ad un caso di abbandono denuncia i colpevoli alle Forze dell’Ordine e contatta LNDC ?… - ssm_ale : RT @MilkoSichinolfi: Oggi abbiamo bisogno di farci sentire. #votate_oggi_DdlZAN è il nostro megafono social per convincere gli scettici e… -