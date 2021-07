La variante Europei e il mistero dell’autorizzazione della parata con il bus scoperto degli Azzurri

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 13 luglio 2021) Non è stato un giorno di festa nazionale come quello proclamato, senza fare i conti con la scaramanzia, dal governo britannico in caso di vittoria dell’Inghilterra a Euro 2020. Ma la gioia per il successonostra Nazionale ha stravolto la quotidianità nella notte di domenica e per tutta la giornata di lunedì. L’arrivo dei nostri calciatori all’alba a Fiumicino, poi il trasferimento in pullman prima al Quirinale per essere ricevuti da Sergio Mattarella, poi a Palazzo Chigi per ricevere i complimenti pubblici di Mario Draghi. Alla fine sono iniziati i festeggiamenti Italia con il viaggio di un pullmanper le vie del centro di Roma. Una felicità ...