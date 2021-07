La variante Delta fa tremare le Regioni: Campania a rischio giallo, Speranza e Sileri tranquillizzano (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorna l’incubo delle restrizioni. Dopo aver abolito il coprifuoco e aver consentito (non in Campania per volere di De Luca) di evitare l’uso della mascherina all’aperto in situazioni di non assembramento, le Regioni rischiano adesso di perdere la colorazione bianca. Tutta colpa della variante Delta che continua a imperversare in Europa e presto sarà prevalente in Italia. La risalita dei contagi mette a rischio il sistema varato dal Governo che sperava, con l’estate e l’aumentare del numero di vaccinati, di prendersi un cospicuo vantaggio sulla pandemia. Il banco lo ha fatto ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorna l’incubo delle restrizioni. Dopo aver abolito il coprifuoco e aver consentito (non inper volere di De Luca) di evitare l’uso della mascherina all’aperto in situazioni di non assembramento, lerischiano adesso di perdere la colorazione bianca. Tutta colpa dellache continua a imperversare in Europa e presto sarà prevalente in Italia. La risalita dei contagi mette ail sistema varato dal Governo che sperava, con l’estate e l’aumentare del numero di vaccinati, di prendersi un cospicuo vantaggio sulla pandemia. Il banco lo ha fatto ...

Advertising

borghi_claudio : C'è la variante delta che si diffonde nei paesi in cui si è vaccinato di più come la Gran Bretagna... ...Quindi d… - AlbertoBagnai : Dai… È estate, c’è la variante delta, fa caldo, è un giorno lavorativo, ma… con #RebalancingEurope abbiamo riempito… - fattoquotidiano : A Londra è saltata ogni regola: tifosi ubriachi e senza le mascherine [di @lVendemiale] - RitaCrocifoglio : @beatrice_tom Ed invece pensa un po'.......io ho mio marito vaccinato e temo che mi infettera' con la variante Delta....... - braveheartmmt : RT @borghi_claudio: C'è la variante delta che si diffonde nei paesi in cui si è vaccinato di più come la Gran Bretagna... ...Quindi dobbi… -