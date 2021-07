La torta al limone tipo Mulino Bianco | buona | profumata e cremosa

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 13 luglio 2021) . La ricetta di oggi è un dolce cremoso e buonissimo, scelta ottima non solo per colazione ma anche per la merenda o il dopo cena. La base è di pasta frolla, la farcia è di crema e la copertura finale è unaMargherita. Gli ingredienti Eccoli, distinti tra farcia, frolla e copertura. Per la farcia (crema): mezzo litro di latte; 90 grammi di zucchero; 50 grammi di amido di mais; la scorza di un; due tuorli d’uovo. Per la frolla: 150 grammi di farina doppio zero; 40 grammi di zucchero a velo; 60 grammi di burro; un uovo; la scorza di un; sale quanto basta. Per la copertura: 120 grammi di farina doppio zero; 40 grammi di ...