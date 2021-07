La Top 11 degli Europei secondo l’Uefa: ci sono i cinque migliori italiani (Di martedì 13 luglio 2021) Finiti gli Europei, è tempo di Top 11. L’aveva fatta Opta, elaborando attraverso le statistiche una formazione ideale, che comunque non contava ad esempio Donnarumma, eletto miglior giocatore del torneo dall’Uefa, in favore di Pickford. L’ente ha stilato la propria Top 11, che vede una maggior presenza dell’Italia campione, schierata con il 4-3-3. (4-3-3): Donnarumma (ITA); Walker (ING), Bonucci (ITA), Maguire (ING), Spinazzola (ITA); Jorginho (ITA), Hojbjerg (DAN), Pedri (SPA); Chiesa (ITA), Lukaku (BEL), Sterling (ING). L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 luglio 2021) Finiti gli, è tempo di Top 11. L’aveva fatta Opta, elaborando attraverso le statistiche una formazione ideale, che comunque non contava ad esempio Donnarumma, eletto miglior giocatore del torneo dal, in favore di Pickford. L’ente ha stilato la propria Top 11, che vede una maggior presenza dell’Italia campione, schierata con il 4-3-3. (4-3-3): Donnarumma (ITA); Walker (ING), Bonucci (ITA), Maguire (ING), Spinazzola (ITA); Jorginho (ITA), Hojbjerg (DAN), Pedri (SPA); Chiesa (ITA), Lukaku (BEL), Sterling (ING). L'articolo ilNapolista.

Advertising

luca_fly1 : RT @JPeppp: Juventus padrona di EURO2020 È il club che ha regalato più marcatori alle nazionali che hanno partecipato alla competizione co… - napolista : L'ente ha pubblicato la formazione ideale del torneo. L'Inghilterra finalista conta tre rappresentanti - genovesergio76 : RT @cmdotcom: Uefa, ecco la top 11 degli #Europei: out #Chiellini, ci sono #Spinazzola, #Lukaku e #Sterling #Euro2020 #Italia - ILOVEPACALCIO : Ultim'Ora La Top 11 ufficiale degli Europei: cinque italiani in formazione (Foto e Video) - Ilovepalermocalcio - cmdotcom : Uefa, ecco la top 11 degli #Europei: out #Chiellini, ci sono #Spinazzola, #Lukaku e #Sterling #Euro2020 #Italia… -