La Sicilia potrebbe rappresentare il futuro delle energie rinnovabili in Italia

In Sicilia ci sono tre impianti di energia rinnovabile attualmente in esercizio: il parco eolico a Salemi/Trapani e gli impianti fotovoltaici a Lembisi e Santa Chiara, alimentati da fonte rinnovabile per circa 70 MW di potenza installata. Sono di proprietà di Engie, società produttrice di energia che sta costruendo tre nuovi progetti per ulteriori 142 MW. I due nuovi impianti fotovoltaici saranno realizzati sul territorio dei Comuni di Mazara del Vallo (115 ettari) e Paternò (75 ettari) e avranno una capacità produttiva di 104MW. Di tutta l'energia prodotta, l''80% verrà destinata ad Amazon, al fine di alimentare le proprie sedi, mentre il restante 20% verrà immessa sul ...

