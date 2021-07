La Serie A cerca nuovi partner per i diritti esteri: idee YouTube e Daily Motion (Di martedì 13 luglio 2021) idee YouTube e Daily Motion per la vendita dei diritti tv esteri della Serie A per il triennio 2021-2024. Leggi su 90min (Di martedì 13 luglio 2021)per la vendita deitvdellaA per il triennio 2021-2024.

Advertising

MaldiniCapitan : RT @RealMarco94: Duttilità e capacità di occupare più zone del campo svariando in cerca degli spazi, Heatmap stagionale di Çalhanoglu in se… - Fra_VFC : RT @RealMarco94: Duttilità e capacità di occupare più zone del campo svariando in cerca degli spazi, Heatmap stagionale di Çalhanoglu in se… - emanuel8__ : RT @RealMarco94: Duttilità e capacità di occupare più zone del campo svariando in cerca degli spazi, Heatmap stagionale di Çalhanoglu in se… - StefanoVismara7 : @LuigiGiliberti2 -Non basta un ‘eh se ci si vuole informare si cerca su internet’, chi non si vaccina è quella part… - ElBuffi82 : RT @RealMarco94: Duttilità e capacità di occupare più zone del campo svariando in cerca degli spazi, Heatmap stagionale di Çalhanoglu in se… -