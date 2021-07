La scaramanzia: sconosciuta agli inglesi, arma indispensabile per gli italiani (Di martedì 13 luglio 2021) Tra i titoli dei tabloid britannici che nei giorni scorsi hanno atteso il presunto “ritorno a casa” dell’Europeo di calcio, uno si è distinto per fair play ed ironia. “Cosa hanno fatto per noi i Romani?” ha scritto il Daily Star, aggiungendo nel sottotitolo un lungo elenco di tutte le innovazioni, i cibi e le caratteristiche culturali che i nostri antenati hanno portato nel Regno Unito e nel resto del mondo. Tra queste ne mancava una: la scaramanzia. E gli ultimi giorni hanno reso molto chiaro come questa caratteristica, molto diffusa tra i romani, abbia attecchito in maniera esemplare tra gli italiani, mentre gli inglesi ne sono rimasti ... Leggi su tpi (Di martedì 13 luglio 2021) Tra i titoli dei tabloid britannici che nei giorni scorsi hanno atteso il presunto “ritorno a casa” dell’Europeo di calcio, uno si è distinto per fair play ed ironia. “Cosa hanno fatto per noi i Romani?” ha scritto il Daily Star, aggiungendo nel sottotitolo un lungo elenco di tutte le innovazioni, i cibi e le caratteristiche culturali che i nostri antenati hanno portato nel Regno Unito e nel resto del mondo. Tra queste ne mancava una: la. E gli ultimi giorni hanno reso molto chiaro come questa caratteristica, molto diffusa tra i romani, abbia attecchito in maniera esemplare tra gli, mentre gline sono rimasti ...

