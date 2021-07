La Roma è alla ricerca di un terzino sinistro: l’ultima idea è Alex Telles (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lo stop di Leonardo Spinazzola costringe la Roma a muoversi sul mercato e cercare un terzino sinistro per sopperire all’assenza del neo campione d’Europa. Secondo Gianluca Di Marzio, l’ultima idea della dirigenza giallorossa è Alex Telles. Il giocatore brasiliano ha trovato poco spazio con il Manchester United nell’ultima stagione e potrebbe lasciare l’Inghilterra. I contatti tra i due club sono in corso, ma la Roma vorrebbe acquistare il giocatore con la formula del prestito. L’idea è quella di usufruire del ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lo stop di Leonardo Spinazzola costringe laa muoversi sul mercato e cercare unper sopperire all’assenza del neo campione d’Europa. Secondo Gianluca Di Marzio,della dirigenza giallorossa è. Il giocatore brasiliano ha trovato poco spazio con il Manchester United nelstagione e potrebbe lasciare l’Inghilterra. I contatti tra i due club sono in corso, ma lavorrebbe acquistare il giocatore con la formula del prestito. L’è quella di usufruire del ...

