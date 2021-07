«La rivincita delle bionde» compie 20 anni | le beauty lesson body positive dal film

Leggi su vanityfair

(Di martedì 13 luglio 2021) Pietra miliare di formazione beauty per ogni ragazza dei primi anni 2000 (leggi senza blog, tutorial, Instagram e TikTok), La rivincita delle bionde ha da subito conquistato un posto d’onore nel cuore di molte. Perché se ci si è trovate a essere giovani a quel tempo, non sorprende che Elle Woods, la protagonista della pellicola interpretata da Reese Whiterspoon (che si è portata a casa l’intero guardaroba del film), sia ancora oggi una icona di stile e di vita in generale. Esattamente il 13 luglio 2001 Legally Blonde (titolo originale) ha debuttato nelle sale cinematografiche americane e probabilmente ha contribuito alla buona riuscita di parecchie permanenti nel mondo. Esattamente due decenni dopo, aspettiamo il terzo capitolo della saga, atteso nel 2022 come annunciato dall’intero cast riunito virtualmente lo scorso autunno per il Saturday Night Live. La locandina de La rivincita delle bionde