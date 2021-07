La Rai accesissima in estate fa bene il suo lavoro

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 13 luglio 2021) Essere una grande azienda significa anche saper gestire le situazioni più complesse, coprire l’informazione, fare spettacolo, aggiornare il pubblico su quanto succede. E questo significa non spegnersi il primo giugno per poi tornare a settembre, ma stare sul pezzo. E la Rai in questi giorni lo ha fatto, eccome se lo ha fatto. Dalla scelta di mandare in onda i programmi di informazione anche in( non si continua a comprendere perchè anche Mediaset non lo faccia almeno con Canale 5 al mattino o al pomeriggio), a quella di costruire speciali e programmi in base ai fatti che succedono. Nelle ultime settimane gioia e dolore: la drammatica notizia della morte di Raffaella ...