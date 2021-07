La pigrizia nuziale

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 13 luglio 2021) Alla volte la sera si ha la voce lenta e triste, e si hanno le ossa e le rughe senza un suono. E neanche un elastico capace di farci rimbalzare. Si ha solo fretta di spegnere la luce. E di finire di respirare. E non ci sono baci, non ci sono parole spaventosamente belle, non ci sono mani che prendono strappano si riempiono di sudori. Alle volte la casa è in distruzione per le nostre voci quotidiane, per la noia che ci pende addosso. E si pensa alla pena, alla carne dolorante; si guarda dentro tutte le finestre del condominio, a quelle brevi figure che passano. Si pensa che si va avanti a menzogne, tutti quanti. Che forse qualcuno sarà un amante contento, di quelli che la vita se la ...