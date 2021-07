La leggenda del maestro Morricone rivive al Faro: il concerto omaggio a Bibione (Di martedì 13 luglio 2021) Un luogo unico per un concerto unico. Sarà una esperienza emozionante che il pubblico che potrà vivere venerdì 16 luglio sulla spiaggia del Faro di Bibione, alle ore 21.00 nell'evento promosso dal ... Leggi su veneziatoday (Di martedì 13 luglio 2021) Un luogo unico per ununico. Sarà una esperienza emozionante che il pubblico che potrà vivere venerdì 16 luglio sulla spiaggia deldi, alle ore 21.00 nell'evento promosso dal ...

Advertising

angelomangiante : Gesti tecnici sublimi che sono già leggenda. Ha illuminato d'immenso per una vita il Tempio del Tennis. Nessuna sc… - SkyTG24 : La notte dell'#11luglio 1982, l'#Italia vinceva il suo terzo #Mondiale ?? Nella foto #PaoloRossi bacia la Coppa del… - fattoquotidiano : Durante un evento in un hub vaccinale del Beneventano, il governatore della Campania ha ancora una volta riproposto… - SimoneFracassi : Il primo a parlare dell'anomalia del contratto di Romagnoli fu Alessandro Austini credo un paio d'anni fa. Potrebbe… - Iwannaruntoyou0 : RT @implacata: ma voi avete capito o no che Bernardeschi sta con Veronica Ciardi leggenda del GF? Lei che ci regalò la prima ship saffica… -