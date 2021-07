La “grande corsa” della marina cinese (Di martedì 13 luglio 2021) “Costruire una potente marina non è mai stato un compito così urgente come lo è oggi”. Era il 2018 quando Xi Jinping, in tuta militare e a bordo di un cacciatorpediniere della marina dell’Esercito Popolare di Liberazione cinese, avvertiva i suoi dell’importanza di rafforzare l’apparato marittimo della Cina. Davanti al presidente si era radunata la più InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 13 luglio 2021) “Costruire una potentenon è mai stato un compito così urgente come lo è oggi”. Era il 2018 quando Xi Jinping, in tuta militare e a bordo di un cacciatorpedinieredell’Esercito Popolare di Liberazione, avvertiva i suoi dell’importanza di rafforzare l’apparato marittimoCina. Davanti al presidente si era radunata la più InsideOver.

Advertising

bolpagnimaurizi : @sonnycolbrelli ! Grande corsa Sempre Piu vicino @LeTour - GiulioSorace : @Jpolemica666 @gybe_ Roger è il più grande( e che ha più classe di tutti).Mentre Djoker quest'anno è in corsa per i… - delivered_yet : Mixology Experience: a Milano è già partita la corsa per il grande evento del beverage a maggio 2022 - Ma29Ma7 : RT @ilRomanistaweb: ?? Grazie per il sogno #Berrettini ko in finale, Djokovic vince #Wimbledon . Al romano il primo set, in rimonta, ma non… - Luca_Pelosi : RT @ilRomanistaweb: ?? Grazie per il sogno #Berrettini ko in finale, Djokovic vince #Wimbledon . Al romano il primo set, in rimonta, ma non… -

Ultime Notizie dalla rete : grande corsa Tour de France, Konrad vince la tappa di Saint Gaudens, Pogacar in maglia gialla Mercoledì una delle tappe chiave di questa Grande Boucle, con arrivo in salita ai 2215 metri del ... ci prova subito anche il nostro Cattaneo, ma viene ripreso dopo 65 km di corsa. L'andatura è alta, ...

La "grande corsa" della marina cinese Davanti al presidente si era radunata la più [...] Continua a leggere The post La "grande corsa" della marina cinese appeared first on ...

CITTA' DI BRESCIA. UNA GRANDE CORSA DA SEGUIRE IN STREAMING TUTTOBICIWEB.it Mercoledì una delle tappe chiave di questaBoucle, con arrivo in salita ai 2215 metri del ... ci prova subito anche il nostro Cattaneo, ma viene ripreso dopo 65 km di. L'andatura è alta, ...Davanti al presidente si era radunata la più [...] Continua a leggere The post La "" della marina cinese appeared first on ...