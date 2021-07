La Gazzetta del Mezzogiorno: nubi all’orizzonte, rischio di non essere in edicola da agosto Tornano i problemi (Di martedì 13 luglio 2021) Tornano, gravi, i problemi della Gazzetta del Mezzogiorno. Di fatto rigettata la proposta del gruppo Ladisa per l’acquisto, gruppo che tuttora gestisce la testata secondo quanto affidato dalla sezione fallimentare del tribunale di Bari. Lo stop alla proposta è arrivato da parte dei creditori della Efisud, società editrice del giornale prima dell’arrivo della fallimentare. Ora, di fatto, resta in campo la gestione attuale ma oltre il 31 luglio dovrebbe essere tutto fermato. C’è una cordata alternativa: si chiama Ecologica, di Miccolis-Albanese. Viene vista con speranza riguardo alle prospettive anche ... Leggi su noinotizie (Di martedì 13 luglio 2021), gravi, idelladel. Di fatto rigettata la proposta del gruppo Ladisa per l’acquisto, gruppo che tuttora gestisce la testata secondo quanto affidato dalla sezione fallimentare del tribunale di Bari. Lo stop alla proposta è arrivato da parte dei creditori della Efisud, società editrice del giornale prima dell’arrivo della fallimentare. Ora, di fatto, resta in campo la gestione attuale ma oltre il 31 luglio dovrebbetutto fermato. C’è una cordata alternativa: si chiama Ecologica, di Miccolis-Albanese. Viene vista con speranza riguardo alle prospettive anche ...

