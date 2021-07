La folle sfida al Covid. Migliaia in strada e il governo sta a guardare. Intanto la variante Delta corre. Il Cts invita ad evitare gli stessi errori dell’estate scorsa (Di martedì 13 luglio 2021) Freschi freschi di vittoria agli Europei di calcio, gli italiani nei festeggiamenti non si trattengono. Nonostante il virus – e relative varianti – che da un anno e mezzo costringe a restrizioni il mondo intero. Hanno fatto il giro del web le immagini della gente ammassata nelle principali piazze italiane per festeggiare la vittoria degli Azzurri nella finalissima di Wembley (qui le immagini dei festeggiamenti a Roma). Sulla stessa linea anche l’accoglienza della squadra al rientro. In Migliaia si sono radunati all’arrivo del pullman a Roma per omaggiare i giocatori, come se la pandemia fosse solo un lontano ricordo. E invece purtroppo non è così. Nello specifico la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 13 luglio 2021) Freschi freschi di vittoria agli Europei di calcio, gli italiani nei festeggiamenti non si trattengono. Nonostante il virus – e relative varianti – che da un anno e mezzo costringe a restrizioni il mondo intero. Hanno fatto il giro del web le immagini della gente ammassata nelle principali piazze italiane per festeggiare la vittoria degli Azzurri nella finalissima di Wembley (qui le immagini dei festeggiamenti a Roma). Sulla stessa linea anche l’accoglienza della squadra al rientro. Insi sono radunati all’arrivo del pullman a Roma per omaggiare i giocatori, come se la pandemia fosse solo un lontano ricordo. E invece purtroppo non è così. Nello specifico la ...

