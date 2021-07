La fedina penale di Italia-Inghilterra (Di martedì 13 luglio 2021) C’erano mille modi per raccontare e giudicare la finale degli europei tra Italia e Inghilterra, ma quello più assurdo il metodo giudiziario. Anziché valutare la prestazione in campo dei giocatori inglesi che hanno disputato un ottimo torneo e una dura finale in cui ci hanno trascinati ai calci di rigore, nelle consuete pagelle il Corriere della sera si è messo a snocciolare i problemi con la giustizia dei nostri avversari. Più che pagelle sportive, sembravano un bollettino di una questura. Ad esempio, sul roccioso difensore Maguire il Corriere scrive: “Il Capoccione usa la testa, ma anche l’arte dell’anticipo per annullare Immobile. Chissà se adesso ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 13 luglio 2021) C’erano mille modi per raccontare e giudicare la finale degli europei tra, ma quello più assurdo il metodo giudiziario. Anziché valutare la prestazione in campo dei giocatori inglesi che hanno disputato un ottimo torneo e una dura finale in cui ci hanno trascinati ai calci di rigore, nelle consuete pagelle il Corriere della sera si è messo a snocciolare i problemi con la giustizia dei nostri avversari. Più che pagelle sportive, sembravano un bollettino di una questura. Ad esempio, sul roccioso difensore Maguire il Corriere scrive: “Il Capoccione usa la testa, ma anche l’arte dell’anticipo per annullare Immobile. Chissà se adesso ...

