La Difesa europea che non c'è: perché Pesco non funziona (Di martedì 13 luglio 2021) A più di tre anni dal lancio della "Cooperazione strutturata permanente", un tempo strombazzata dai principali organi di stampa dell'Unione come la panacea di tutti i mali della Difesa europea, il bilancio non può che dirsi negativo: Pesco non funziona, non decolla, tanto da guadagnarsi, ancora una volta, l'appellativo di "Bella addormentata". Cos'è e come InsideOver.

