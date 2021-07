La Demografia, come parlarne alla secondaria di I e II grado. Un esempio di UDA (Di martedì 13 luglio 2021) Si festeggia l’11 luglio, nel mondo, con una grande attenzione alle crisi sociali, economiche e culturali che si stanno innescando, la Giornata Mondiale della Popolazione. In questo secondo anno di pandemia da COVID-19, infatti, siamo appesi ancora, ad uno stato intermedio, in cui alcune aree del nostro amato pianeta stanno affiorando dai profondi recessi della pandemia nel momento in cui altre sono completamente annientate e ancora impegnati nella battaglia contro il coronavirus giacché l'accesso ai vaccini indugia e, purtroppo, è ancora molto lontano. Si vive e si opera, con scuole chiuse e futuro ancorato al nulla, in una realtà mortale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 luglio 2021) Si festeggia l’11 luglio, nel mondo, con una grande attenzione alle crisi sociali, economiche e culturali che si stanno innescando, la Giornata Mondiale della Popolazione. In questo secondo anno di pandemia da COVID-19, infatti, siamo appesi ancora, ad uno stato intermedio, in cui alcune aree del nostro amato pianeta stanno affiorando dai profondi recessi della pandemia nel momento in cui altre sono completamente annientate e ancora impegnati nella battaglia contro il coronavirus giacché l'accesso ai vaccini indugia e, purtroppo, è ancora molto lontano. Si vive e si opera, con scuole chiuse e futuro ancorato al nulla, in una realtà mortale. L'articolo .

