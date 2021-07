La corsa per salvare i nuovi poveri (Di martedì 13 luglio 2021) L'Onu punta a eliminare gli indigenti nel 2030 e il Pil italiano cresce. Ma le persone sul lastrico sono un milione in più. E aumenteranno con lo sblocco di sfratti e licenziamenti Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 luglio 2021) L'Onu punta a eliminare gli indigenti nel 2030 e il Pil italiano cresce. Ma le persone sul lastrico sono un milione in più. E aumenteranno con lo sblocco di sfratti e licenziamenti

Advertising

Inter : ?? | PRE SEASON L’allenamento dei nerazzurri tra corsa e parate ??? Per la gallery completa ??… - NicolaPorro : ?? Fuori la politica dal #calcio, la verità sugli effetti collaterali dei #vaccini, la corsa per rinchiuderci ancora… - Tg3web : Al Festival di Cannes è il giorno di Nanni Moretti, unico italiano in corsa per la Palma d'Oro. Il film 'Tre piani'… - 2rMarzia : RT @ilgiornale: Letta scioglie la riserva: è in corsa per diventare deputato. Gli incarichi collezionati in questi anni, da Amundi a Public… - Ma29Ma7 : RT @ilRomanistaweb: ?? Grazie per il sogno #Berrettini ko in finale, Djokovic vince #Wimbledon . Al romano il primo set, in rimonta, ma non… -