“La copia della mamma”. Vanessa Incontrada mostra oggi il figlio Isal: “Secondo voi?” (Di martedì 13 luglio 2021) Senza dubbio è lei una delle donne della televisione più amate dagli italiani, Vanessa Incontrada è sempre stata cara ai telespettatori grazie alla sua semplicità genuina e ovviamente anche per il suo caloroso fascino dal tocco ispanico. Negli ultimi otto anni la sua vita si è illuminata di amore grazie alla nascita del figlio Isal, avuto con il marito Rossano Laurini. L’imprenditore Rossano Laurini, direttore artistico di diversi locali toscani, e Vanessa Incontrada sono legati dal 2007 ed oggi stravedono per il loro bimbo che si fa sempre più grande. ... Leggi su tuttivip (Di martedì 13 luglio 2021) Senza dubbio è lei una delle donnetelevisione più amate dagli italiani,è sempre stata cara ai telespettatori grazie alla sua semplicità genuina e ovviamente anche per il suo caloroso fascino dal tocco ispanico. Negli ultimi otto anni la sua vita si è illuminata di amore grazie alla nascita del, avuto con il marito Rossano Laurini. L’imprenditore Rossano Laurini, direttore artistico di diversi locali toscani, esono legati dal 2007 edstravedono per il loro bimbo che si fa sempre più grande. ...

Advertising

pauligurize : RT @dramsam1: Ringraziamo tutte le testate online e cartacee che hanno dedicato un articolo all'evento di #musicacortese di domani sera. Di… - JEthoughts93 : @deatoffees Già, purtroppo non ho fantasia quindi ho fatto copia-incolla della tua?? - steeqaatsy : Sono alla terza persona a cui chiedo copia del passaporto e che mi manda anche immagine della copertina. - gjscco : RT @Guido07261: @spighissimo La politica, arte nobile, un tempo per il bene comune, ridotta ad una marchetta per provare a vendere qualche… - futureneuralgia : Appena arrivata la conferma che oomf copia i tweet della gente -

Ultime Notizie dalla rete : copia della Conto corrente: con la Lista Dubai nuovi guai con il fisco! L'Italia si sarebbe già fatta avanti per avere copia della Lista Dubai . Attenzione, al vostro conto corrente. Adesso non c'è più niente da nascondere. Lista Dubai, un elenco nell mani degli ...

AREZZO - Arte e disabilità: i ragazzi del Centro Helios protagonisti di un fotoromanzo ... nel rispetto delle misure per la prevenzione del contagio da Covid19 e della tutela della salute ...Lucia Tanti che è motivata dalla volontà di illustrarle il progetto e di consegnarle una copia del ...

?Inghilterra, trovata copia della Dichiarazione d'Indipendenza Usa Rai News Conto corrente: con la Lista Dubai nuovi guai con il fisco! La Guardia di Finanza controlla il nostro conto corrente. E fin qui abbiamo scoperto l'acqua calda. Ogni nostra operazione in banca è tracciata.

Commissario Ricciardi, la copia del trench al Gran Caffè Gambrinus Nella sala Michele Sergio del Gran Caffè Gambrinus non solo il tavolino dove Luigi Alfredo Ricciardi - il personaggio nato dalla penna dello scrittore Maurizio de Giovanni - si concede ...

L'Italia si sarebbe già fatta avanti per avereLista Dubai . Attenzione, al vostro conto corrente. Adesso non c'è più niente da nascondere. Lista Dubai, un elenco nell mani degli ...... nel rispetto delle misure per la prevenzione del contagio da Covid19 etutelasalute ...Lucia Tanti che è motivata dalla volontà di illustrarle il progetto e di consegnarle unadel ...La Guardia di Finanza controlla il nostro conto corrente. E fin qui abbiamo scoperto l'acqua calda. Ogni nostra operazione in banca è tracciata.Nella sala Michele Sergio del Gran Caffè Gambrinus non solo il tavolino dove Luigi Alfredo Ricciardi - il personaggio nato dalla penna dello scrittore Maurizio de Giovanni - si concede ...