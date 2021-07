La “confessione” di Donnarumma: “Non avevo capito che avevamo vinto, per questo non ho esultato dopo il rigore parato a Saka” (Di martedì 13 luglio 2021) Ha effettuato la parata della vittoria, neutralizzando il rigore dell’inglese Saka. E mentre i suoi compagni correvano esultanti ad abbracciarlo, lui ha lasciato la porta serio e concentrato, sciogliendosi solo dopo l’abbraccio collettivo. dopo ore in cui si sono susseguite teorie sul perché Gianluigi Donnarumma non abbia esultato immediatamente, la risposta è finalmente arrivata dalla bocca dello stesso portiere campione d’Europa e premiato come miglior giocatore della rassegna continentale vinta dall’Italia. “Giggioo siamo campioni d’Europa” ????pic.twitter.com/qeRxveQo3R — a,, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Ha effettuato la parata della vittoria, neutralizzando ildell’inglese. E mentre i suoi compagni correvano esultanti ad abbracciarlo, lui ha lasciato la porta serio e concentrato, sciogliendosi solol’abbraccio collettivo.ore in cui si sono susseguite teorie sul perché Gianluiginon abbiaimmediatamente, la risposta è finalmente arrivata dalla bocca dello stesso portiere campione d’Europa e premiato come miglior giocatore della rassegna continentale vinta dall’Italia. “Giggioo siamo campioni d’Europa” ????pic.twitter.com/qeRxveQo3R — a,, ...

Advertising

fattoquotidiano : La “confessione” di Donnarumma: “Non avevo capito che avevamo vinto, per questo non ho esultato dopo il rigore para… - augustabened1 : RT @fattoquotidiano: La “confessione” di Donnarumma: “Non avevo capito che avevamo vinto, per questo non ho esultato dopo il rigore parato… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: La “confessione” di Donnarumma: “Non avevo capito che avevamo vinto, per questo non ho esultato dopo il rigore parato… - marco_m_ : RT @fattoquotidiano: La “confessione” di Donnarumma: “Non avevo capito che avevamo vinto, per questo non ho esultato dopo il rigore parato… - fattoquotidiano : La “confessione” di Donnarumma: “Non avevo capito che avevamo vinto, per questo non ho esultato dopo il rigore para… -