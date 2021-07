La Cgil in piazza per l'approvazione della legge Zan (Di martedì 13 luglio 2021) In attesa di conoscere l'esito della discussione al Senato per il ddl Zan, la Cgil prende nuovamente posizione a favore del tema, una legge che deve essere approvata in tempi brevi per punire chi ... Leggi su globalist (Di martedì 13 luglio 2021) In attesa di conoscere l'esitodiscussione al Senato per il ddl Zan, laprende nuovamente posizione a favore del tema, unache deve essere approvata in tempi brevi per punire chi ...

Advertising

fiomnet : RT @CgilFirenze: Lunedì 19 luglio #sciopero generale territoriale dell’area metropolitana di Firenze, con manifestazione la mattina in piaz… - MauroFuso : RT @CgilFirenze: Lunedì 19 luglio #sciopero generale territoriale dell’area metropolitana di Firenze, con manifestazione la mattina in piaz… - MEcosocialista : RT @cgilnazionale: Siamo in piazza Vidoni mentre l'aula del Senato inizia la discussione sul #ddlZan. Nessun compromesso al ribasso, nessun… - cgiltoscana : RT @CgilFirenze: Lunedì 19 luglio #sciopero generale territoriale dell’area metropolitana di Firenze, con manifestazione la mattina in piaz… - MazzaliVanna : RT @cgilnazionale: Siamo in piazza Vidoni mentre l'aula del Senato inizia la discussione sul #ddlZan. Nessun compromesso al ribasso, nessun… -