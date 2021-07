La bandiera inglese? Presa in affitto da Genova, ma gli inglesi non pagano il canone da 250 anni... (Di martedì 13 luglio 2021) Una croce rossa in campo bianco. E' la classica bandiera dell'Inghilterra , che abbiamo visto sventolare anche durante la finale degli Europei di calcio. Quello che non tutti sanno è che quella ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 luglio 2021) Una croce rossa in campo bianco. E' la classicadell'Inghilterra , che abbiamo visto sventolare anche durante la finale degli Europei di calcio. Quello che non tutti sanno è che quella ...

Advertising

Mirko8716 : Ma la regina Elisabetta, ha mai detto ai suoi sudditi che la bandiera Inglese è in realtà Italiana anzi Italianissi… - Penelope48a : RT @MarianoCasula: @sardegna_di ?????? bellissima. La bandiera inglese in realtà è una bandiera sarda che non ce l'ha fatta. - sardegna_di : @MarianoCasula Ahahah.. Qualche inglese ha pensato che sirigu avesse la bandiera loro alla premiazione ???? - gewchaaan : RT @fvnzioniamo: gli inglesi che ringraziano sirigu per aver portato la bandiera inglese sul podio quando la sua era la bandiera sarda sto… - MarianoCasula : @sardegna_di ?????? bellissima. La bandiera inglese in realtà è una bandiera sarda che non ce l'ha fatta. -