King of Spies è la nuova graphic novel di Mark Millar per Netflix (Di martedì 13 luglio 2021) Continua il sodalizio fra Netflix e l’apprezzato autore di fumetti Mark Millar. Nell’estate 2017, infatti, la piattaforma di streaming ha acquisito Millarword, la sua casa editrice, in modo da aver un bacino di storie da trasformare in serie. Il primo esperimento, Jupiter’s Legacy, non ha avuto però il successo sperato. Eppure, la società di Los Gatos è convinta a voler continuare su questa strada: nelle ultime ore ha annunciato un nuovo progetto che porta il titolo di King of Spies. Si tratta di una graphic novel che porta, appunto, la firma di ... Leggi su wired (Di martedì 13 luglio 2021) Continua il sodalizio frae l’apprezzato autore di fumetti. Nell’estate 2017, infatti, la piattaforma di streaming ha acquisitoword, la sua casa editrice, in modo da aver un bacino di storie da trasformare in serie. Il primo esperimento, Jupiter’s Legacy, non ha avuto però il successo sperato. Eppure, la società di Los Gatos è convinta a voler continuare su questa strada: nelle ultime ore ha annunciato un nuovo progetto che porta il titolo diof. Si tratta di unache porta, appunto, la firma di ...

Advertising

fumettologica : “King of Spies”, il nuovo fumetto di Mark Millar per Netflix - 3cinematographe : #Mark Millar e Netflix hanno annunciato il loro prossimo progetto: King of Spies! - MangaForevernet : Netflix annuncia King of Spies di Mark Millar Leggi il post - glooit : King of Spies: Il nuovo progetto di Mark Millar e Netflix leggi su Gloo - cinemaniaco_fb : ?????????????? King of Spies: Il nuovo progetto di Mark Millar e Netflix -