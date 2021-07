Katia Serra racconta: "Nel calcio tanto maschilismo. Molte delle critiche ricevute sono sessiste" (Di martedì 13 luglio 2021) A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuta Katia Serra, ex calciatrice ed opinionista. Ecco quanto evidenziato: "L'emozione c'è stata, è stato un privilegio. Forse, non ho avuto neanche il tempo di rendermi conto di tutto quello che è successo vista la velocità con la quale è accaduto. Da sabato 12 Il telefono continua a squillare ed è una favola che è finita benissimo. Come tutti tifavo per questo trofeo, raccontarlo così è stato qualcosa più speciale ed indimenticabile questo Europeo per me. Meglio giocarlo o raccontarlo? Prima il massimo divertimento era giocarlo, ora con l'età che ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 13 luglio 2021) A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuta, ex calciatrice ed opinionista. Ecco quanto evidenziato: "L'emozione c'è stata, è stato un privilegio. Forse, non ho avuto neanche il tempo di rendermi conto di tutto quello che è successo vista la velocità con la quale è accaduto. Da sabato 12 Il telefono continua a squillare ed è una favola che è finita benissimo. Come tutti tifavo per questo trofeo,rlo così è stato qualcosa più speciale ed indimenticabile questo Europeo per me. Meglio giocarlo orlo? Prima il massimo divertimento era giocarlo, ora con l'età che ...

