Juventus Women | Montemurro | «Crediamo al salto in Europa»

(Di martedì 13 luglio 2021) Joeparla della sua avventura alla: ecco le dichiarazioni del tecnico che succede a Guarino Joesi presenta in conferenza stampa. Le parole del nuovo allenatore della. DIRE SI’ ALLA JUVE – «Mi è piaciuta la situazione di crescita della Juve e del calcio italiano. Spero che qui potremo trovare dei fondi per andare avanti, anche dal punto di vista europeo e del settore giovanile. Vogliamo essere pronti per il professionismo dell’anno prossimo». SQUADRA – «È stata una settimana molto bella, ho conosciuto tutti. Ho portato le mie idee e ho ...

juventusfc : Al via la nuova stagione! ???? Saluto speciale alle bianconere da parte di Maurizio Arrivabene e Stefano Braghin. ??… - LFootball_ : ? @MontemurroJoe e #Braghin presentano la nuova #JuventusWomen! ??? Prima conferenza stampa per il nuovo allenatore… - radiobianconera : ?? Stefano #Braghin sulle ???? Juventus #Women ?? ?? #Rbn #lunicacheconta - aleeremos : #Sampdoria Women, colpo dalla #Juventus: arriva la stella Kristin #Carrer @SampNews24 - junews24com : Juventus Women, la giovane Carrer passa alla Sampdoria Women - -

Una giornata importante quella vissuta dalla siracusana Roberta Aprile , che ha coronato il suo sogno di indossare la maglia di portiere della. Roberta proviene dall'I nter dove ha ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Quando la figlia d'arte supera il livello del padre. È il caso di Roberta Aprile , da pochi giorni nuovo portiere delle, club che ha vinto gli ultimi 4 scudetti italiani. Siracursana doc, Roberta è figlia di Luca Sebastiano Aprile , portiere che ha giocato per 17 anni tra i professionisti, vestendo anche ...La Sampdoria è pronta ad annunciare i primi quattro colpi in vista della prossima stagione. Il club blucerchiato ha infatti praticamente chiuso per i difensori Giorgia Spinelli, ...È iniziata la conferenza stampa di presentazione di Joe Montemurro nuovo allenatore della Juventus Women. TuttoJuve.com seguirà l'evento in diretta: Inizia a parlare ...