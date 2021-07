Juventus, Ronaldo resta? Incontro tra Cherubini e Mendes (Di martedì 13 luglio 2021) Cristiano Ronaldo capocannoniere di Euro 2020: vertice tra Cherubini e Mendes per il suo futuro atteso a breve La Juventus domani si ritrova alla Continassa, senza Cristiano Ronaldo. Il numero 7 è stato il capocannoniere di Euro 2020 (5 gol e un assist in 4 partite) ed ora si sta godendo le meritate vacanze. Come riporta Tuttosport, è atteso a breve un vertice tra Federico Cherubini e Jorge Mendes, potente agente di Ronaldo, per far luce sul suo futuro: l’ipotesi di una permanenza in bianconero è la più concreta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 luglio 2021) Cristianocapocannoniere di Euro 2020: vertice traper il suo futuro atteso a breve Ladomani si ritrova alla Continassa, senza Cristiano. Il numero 7 è stato il capocannoniere di Euro 2020 (5 gol e un assist in 4 partite) ed ora si sta godendo le meritate vacanze. Come riporta Tuttosport, è atteso a breve un vertice tra Federicoe Jorge, potente agente di, per far luce sul suo futuro: l’ipotesi di una permanenza in bianconero è la più concreta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

