Juventus, Bernardeschi nel mirino della Roma: i dettagli (Di martedì 13 luglio 2021) La Juventus e Federico Bernardeschi potrebbero dirsi addio nelle prossime settimane. Il centrocampista, fresco di vittoria dell’Europeo, vorrebbe restare a Torino, ma la società deve fare i conti con il bilancio e in caso di offerte soddisfacenti le prenderà in considerazione. A complicare la questione è anche il problema contratto, Bernardeschi è in scadenza nel L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 13 luglio 2021) Lae Federicopotrebbero dirsi addio nelle prossime settimane. Il centrocampista, fresco di vittoria dell’Europeo, vorrebbe restare a Torino, ma la società deve fare i conti con il bilancio e in caso di offerte soddisfacenti le prenderà in considerazione. A complicare la questione è anche il problema contratto,è in scadenza nel L'articolo

Advertising

Gazzetta_it : Bernardeschi, festa doppia: dopo l’Europeo l’altare, si sposa domani con Veronica - GoalItalia : Bonucci, Chiellini, Chiesa, Bernardeschi ???? Danilo, Alex Sandro ???? Sei finalisti per la Juventus tra #Euro2020 e… - Fprime86 : RT @Spazio_J: La Juventus ha offerto Bernardeschi a un club di A: proposto uno scambio - - djegerdf : RT @pietro00112: Federico Bernardeschi non è quel campione che noi tifosi ci eravamo prefigurati e altrettanto certamente la Juventus non è… - Spazio_J : La Juventus ha offerto Bernardeschi a un club di A: proposto uno scambio - -