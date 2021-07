Judo, Olimpiadi Tokyo 2021: tutti i qualificati categoria per categoria. 8 azzurri ai Giochi (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo un lunghissimo quinquennio di avvicinamento, mancano ormai meno di due settimane al via dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Per il Judo giovedì 22 luglio verranno sorteggiati i tabelloni di tutte le categorie, mentre sabato 24 luglio si comincerà a fare sul serio con l’assegnazione delle prime medaglie a cinque cerchi. Sono 391 i Judoka (199 uomini, 192 donne) che hanno strappato il pass olimpico in rappresentanza di 129 Paesi e 5 continenti e che si daranno battaglia sui tatami del leggendario Nippon Budokan di Tokyo a caccia della medaglia più prestigiosa. L’Italia si presenta in ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo un lunghissimo quinquennio di avvicinamento, mancano ormai meno di due settimane al via deiOlimpici di. Per ilgiovedì 22 luglio verranno sorteggiati i tabelloni di tutte le categorie, mentre sabato 24 luglio si comincerà a fare sul serio con l’assegnazione delle prime medaglie a cinque cerchi. Sono 391 ika (199 uomini, 192 donne) che hanno strappato il pass olimpico in rappresentanza di 129 Paesi e 5 continenti e che si daranno battaglia sui tatami del leggendario Nippon Budokan dia caccia della medaglia più prestigiosa. L’Italia si presenta in ...

Advertising

zazoomblog : Judo Olimpiadi Tokyo 2021: tutti i qualificati categoria per categoria. 8 azzurri ai Giochi - #Olimpiadi #Tokyo #2… - _tini_lodo : RT @meleonoray: Il 23 iniziano le olimpiadi e vi lascio qui due buone ragioni per diventare improvvisamente appassionate anche di nuoto e j… - CxFrancesca : RT @meleonoray: Il 23 iniziano le olimpiadi e vi lascio qui due buone ragioni per diventare improvvisamente appassionate anche di nuoto e j… - meleonoray : Il 23 iniziano le olimpiadi e vi lascio qui due buone ragioni per diventare improvvisamente appassionate anche di n… - dr6maclub : Non vedo l'ora di seguire le olimpiadi di judo non avete idea sono carichissimo -